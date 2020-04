Antonio Mohamed ve cercano su retiro como DT

MONTERREY.- Sorprendentes declaraciones lanzadas por el argentino Antonio Mohamed para Radio La Red de Buenos Aires. A pesar de ser de los entrenadores más jóvenes del futbol mexicano, el ‘Turco’ ya piensa en el retiro y aseguró que podrían quedarle solamente un par de años más.

«Creo que llevo 17 o 18 dirigiendo y la verdad que me cansa un poco. Toda la vida dependiendo de un resultado. Voy a dirigir un par de años más y después me dedicaré a descansar y a disfrutar de la vida. Ya tengo 50 años de edad», mencionó en la entrevista.

La convicción del ‘Turco’ es dirigir a equipos con la necesidad de alzar títulos y sin dar nombres, muchos argentinos ya deliraron con que Mohamed, algún día, llegue al banquillo del Boca Juniors.

«Quiero tomar un club que tenga la necesidad de pelear un campeonato, después el equipo que sea es bienvenido. No tengo una elección por cada uno. Si no me toca, no será para mí. No estoy obsesionado con eso», terminó.

Antonio Mohamed es uno de los estrategas más capacitados del futbol mexicano; tres títulos de Liga y uno de Copa avalan su carrera, la cual ha estado plagada de éxitos desde que debutó en el año 2003 con los Cañeros del Zacatepec.

