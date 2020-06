Anulan gol legítimo al Sheffield en el regreso de la Premier League

INGLATERRA.- Volvió la Premier League y lo hizo con la polémica a todo galope. El en duelo entre el Aston Villa y el Sheffield United, el árbitro Michael Oliver invalidó una anotación que parecía a todas luces buena, favorable a los Blades.

Un tiro libre cobrado por Oliver Norwood terminó cruzando la línea de meta. A pesar del esfuerzo del portero Orjan Nyland, la esférica tocó las redes y los jugadores del Sheffield corrieron a festejar el tanto.

Premier League is back and also controversy as Sheffield United have a goal chalked off.🤔 pic.twitter.com/t0hKJb2Dqx

— Marvis Brown (@marvissjbrown) June 17, 2020