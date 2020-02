Arreglado: Rodolfo Pizarro con miras al Inter Miami

MONTERREY, México.- La historia de Rodolfo Pizarro, Rayados y el Inter Miami estaría llegando a su fin en los próximos días. De acuerdo al periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, todo está “arreglado” para que el mediocampista se vista de negro y rosa.

Como ayer se explicó, Monterrey habría trabado las negociaciones, intentando que el Inter Miami pagara el ISR derivado de la venta de Pizarro, no obstante, los estadounidenses se negaron a ello, puesto que esa no era su responsabilidad, lo que es una realidad. En este sentido, Rayados no tiene con que defenderse, así que al final serán ellos quienes soltarán esos 5 millones ajenos a la cláusula de rescisión.

Detallado lo anterior, serán los de la Florida quienes decidan cuando efectúan el depósito correspondiente a la compra del mexicano, pago que ronda los 17 millones de dólares. Esta cantidad será destinada a las arcas regias y se presume que esto sucederá la próxima semana, una vez terminada la fiebre de la jornada 5 de la Liga MX.

Esta negociación se dio exclusivamente entre Rodolfo Pizarro y el club en cuestión. Rayados, en voz de Duilio Davino, señalaron que el jugador solamente sería negociable en el mercado europeo, por lo que el Inter de David Beckham se verá obligado a desembolsar esa millonada de billetes verdes, cosa que muy poco tiene que platicar con el Monterrey.

El camino está trazado para que Rodolfo Pizarro y Diego Alonso se reencuentren, pero ahora en la MLS. Recordemos que el año pasado vivieron una aventura de buenos y malos momentos con La Pandilla rayada, uno dirigiendo en el banquillo y otro como habitual titular en la cancha.

