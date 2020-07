Arsenal se suma a la lista de pretendientes de Raúl Jiménez

INGLATERRA.- Cada vez más clubes europeos ponen su mirada en Raúl Jiménez, el delantero mexicano del Wolverhampton que ya no es una sensación, sino toda una realidad dentro de la Premier League.

Ahora, según el rotativo francés, Le 10 Sport, aunado a la Juventus y el Manchester United, el Arsenal de Arteta tendría en la mira al goleador azteca, pues la estancia de los delanteros, Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang no son del todo seguras.

Hay que resaltar que Jiménez no está solo en esa lista de privilegio, pues el medio de comunicación galo apunta que Memphis Depay (Olympique de Lyon), Alan Saint-Maximin (Newcastle) y Moussa Dembele (Olympique de Lyon)’, son otros nombres que se encuentran en la mesa de análisis.

Raul Jimenez has a 💯% record from the spot in the #PL for @Wolves – he’s scored all 6️⃣ he’s taken#WOLEVE pic.twitter.com/NShzsH4ayy

— Premier League (@premierleague) July 12, 2020