Así se despidió Ricardo Centurión de su novia fallecida

ARGENTINA.- Pasadas las horas de la desgracia, Ricardo Centurión reapareció en sus redes sociales y lo hizo para publicar algunas fotografías de su novia fallecida, Melody Pasini.

«Te voy amar siempre mi amor», publicó Centurión, con una foto de ambos sonriendo, en su cuenta de Instagram.

Luego de eso, el exAtlético de San Luis subió una historia en donde escribió: «Me voy a morir de tristeza. No es justo. ¿Por qué no me llevaste a mí? Y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody»

Luego de hacer públicas dichas fotografías y comentarios, jugadores de la talla de Ángel Di María, Nery Cardozo, Roger Martínez, y Diego Laxalt, le manifestaron su apoyo en todo momento.

Melody contaba con 25 años de edad y no era ajena a los problemas cardiacos, pues años atrás ya había recibido una operación en el corazón.

Cargando...