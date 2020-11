Así se vivió la muerte de Maradona en programas argentinos

ARGENTINA.- El mundo entero se encuentra conmocionado tras el deceso de Diego Armando Maradona, sin embargo, en Argentina la noticia cayó como una losa a tal grado que varios conductores llegaron a quebrarse en plena emisión de sus distintos programas conducidos.

En el espacio ESPN F90, la información hizo retumbar el estudio de televisión y el Sebastián Vignolo’, ‘Cabezón’ Ruggeri y compañía se mostraron en total estado de shock.

«Honestamente muchachos no sé si están en condiciones… tengo una información muy grave», avisó un reportero cercano al caso de Maradona mientras Vignolo pedía tranquilidad.

«Daremos un segundo, cuidado, cuidado, acá hay que ser cuidadosos», dijo el conductor.

“Me dicen que Diego no resistió, me dicen que Diego no resistió”, apuntó por su parte el reportero.

“Estoy es muy fuerte, es un impacto terrible, la información es potente, conmueve. Hay títulos que son realmente estremecedores, estamos en estado de shock, hay cosas que en vivo no se pueden pelotear”, afirmo el Pollo completamente conmovido.

“Hay un silencio, porque estamos impactados. Quiero ser cuidadoso, es una de las noticias que uno no quiere dar ni creer”, agregó el conductor.

Mientras tanto, la noticia que también fue entregada al programa América TV hizo impactar de manera muy fuerte a otro conductor, quien no resistió la nota y sus compañeros tuvieron que entrar al quite por él.

