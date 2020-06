Atrevidas fotografías con su novia ocasionaron el despido de futbolista italiano

PORTUGAL.- El delantero Mirko Antonucci fue despedido esta semana por el Vitória de Setúbal de Portugal, quien no vio de buena manera el contenido que el joven de 21 años subía a sus redes sociales.

En las imágenes se puede apreciar como el extremo posa de manera atrevida junto a su novia, la influencer Ginevra Lambruschi.

Al respecto, el técnico del Vitória, Julio Velázquez, confirmó que la decisión le fue notificada a la Roma, club dueño de la carta de Antonucci, quien se encontraba jugando a préstamo con el cuadro lusitano.

«Se le comunicó a su club de origen, Roma, que el préstamo termina ahora y que ya no contamos con el jugador. Tiene que ser futbolista del Vitória de Setúbal 24 horas al día. Por respeto al club, a los aficionados y la historia del club y para todos quienes trabajan día a día para representar a este equipo con la mayor responsabilidad y dignidad», manifestó el estratega.

Ver esta publicación en Instagram Good luck ⚽️🍀🤞🏻❤️ @mirko_antonucci #alwayswithyou Una publicación compartida de Ginevra Lambruschi (@ginevralambruschi) el 18 Jun, 2020 a las 5:27 PDT

Por su parte, antes de ser despedido, Antonucci manifestó sus disculpas, confesando que se desprenderá de las redes sociales.

“Este mensaje es para decir que estoy plenamente consciente de los errores que he cometido. Me gustaría pedir disculpas a todos los que se han sentido ofendidos: aficionados, club, entrenador, colegas. Voy a dejar las redes sociales y a partir de ahora sólo me verán sudar la camiseta de Vitoria de Setúbal hasta la última gota», dijo horas antes de conocer la decisión del club portugués.

Ver esta publicación en Instagram Me and you…😈💜📸 @mirko_antonucci #loveyou Una publicación compartida de Ginevra Lambruschi (@ginevralambruschi) el 14 Jun, 2020 a las 5:38 PDT

Cargando...