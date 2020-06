Austin FC recibe coqueteos de Héctor Moreno

ESTADOS UNIDOS.- Mucho ha sonado un posible regreso de Héctor Moreno al futbol mexicano. Previamente se habló de Chivas, después de Rayados, pero la verdad es que su precio es elevado y teniendo en cuenta la actual crisis económica que se vive en la Liga MX, un fichaje de ese tipo podría verse más complicado de lo usual.

Y a pesar de que la MLS nunca se borró del mapa de opciones para Moreno, ahora ha tomado más fuerza, esto debido a que el defensa central recientemente dio retweet a un par de publicaciones relacionadas con el no racismo hechas por el Austin FC, equipo hará su debut en la Primera División de Estados Unidos e próximo 2021.

Here are some ways in which we can all 𝙂𝙞𝙫𝙚 𝙃𝙚𝙡𝙥 to our Black community in ATX, or 𝙂𝙚𝙩 𝙃𝙚𝙡𝙥 to educate ourselves. pic.twitter.com/D9z3IijoUC

— Austin FC (@AustinFC) June 5, 2020