Avión Air India se partió en dos tras aterrizaje de emergencia

INDIA.- Un avión que trasladaba a 191 personas de Dubái a la India tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia este viernes en el aeropuerto de Kozhikode, en el estado de Kerala. Esa maniobra hizo que el aeroplano se partiera en dos, registrando a su vez, a dos personas muertas (uno de ellos el piloto) y otras 35 heridas.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90 — ANI (@ANI) August 7, 2020

El avión B737 con vuelo IX-1344 correspondía a la aerolínea Air India Express y de acuerdo con Times of India, las condiciones climatológicas pudieron haber influido en el accidente, pues las fuertes lluvias que se están presentando en estos momentos prohíben la buena visibilidad en el ambiente.

BREAKING: Air India Express flight from Dubai breaks apart on landing at Kozhikode after skidding off runway. At least 191 on board. Details awaited. pic.twitter.com/LiBtSvbmqN — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 7, 2020

De las 191 personas que viajaban en el vuelo, se presume que 10 eran niños y seis miembros del equipo, cuatro azafatas y dos pilotos; en tanto, el despegue se presentó a las 19:41 horas, tiempo local, añadió el medio de comunicación.

Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) skidded during landing at Karipur Airport at around 7.45 pm today: Kondotty Police. #Kerala pic.twitter.com/UaXZuGrvhB — ANI (@ANI) August 7, 2020

Breaking: Air India Express flight has overshot the runway and crash landed at Kozhikode International Airport in Karipur, India. Around 190 people were on board and injuries are unknown at this point. pic.twitter.com/XBh1ljdlCW — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 7, 2020

Narendra Modi, primer ministro de India, ya tuvo comunicación telefónica con el gobernador de Kerala, Pinarayi Vijayan y le manifestó su apoyo en estos difíciles momentos.

