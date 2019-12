Barcelona es demandado por Arturo Vidal

La relación laboral entre el Barcelona y Arturo Vidal comienza a hacerse difícil. El mediocampista se encuentra de vacaciones en su natal Chile, pero eso no sirve para olvidar una deuda que su actual equipo le tiene desde la finalización del torneo de Liga 2018.

Durante su participación en la despedida del ahora exfutbolista, Rodolfo Madrid, Vidal se dio el tiempo para hablar con la prensa, quien pidió detalles de la demanda que había hecho en contra del Barcelona. Arturo no expresó muchos detalles, pero sí consideró como una injusticia lo hecho por el cuadro catalán.

“El encargado de eso no soy yo, mi representante y mi abogado ven eso, pero me parece injusto que falte ese dinero«, respondió, acerca de los 2.5 millones de euros que no le han pagado como bono por el campeonato de Liga conseguido la temporada anterior.

‘El Rey’ no quiso dar detalles acerca de su futuro, pues recordemos que varios rumores lo han puesto con un posible futuro en el futbol italiano, específicamente con el Inter de Milán, club en donde milita su compatriota, Alexis Sánchez.