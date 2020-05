Becky Lynch se unirá al universo de Marvel

ESTADOS UNIDOS.- El destino le tiene preparado nuevos proyectos a la actual Campeona Femenina de Raw, Becky Lynch. Todo indica que la irlandesa debutará en el cine, nada más y nada menos que en el universo de Marvel.

De acuerdo con Kris Tapley, conductor del podcast de Netflix ‘The Call Sheet’, Becky ha sorprendido a ciertos productores de la meca del cine, quien ya la tiene asegurada para alguna de las tantas cintas que se pretenden estrena próximamente.

«Becky Lynch está llamando la atención de Hollywood. (PD: también va a estar en cierta próxima película de Marvel…)», reveló.

Becky Lynch grabbing Hollywood's eye. (Psst: She's also in a certain upcoming Marvel movie…) https://t.co/Ses4qx2sNK

— Kris Tapley (@kristapley) May 2, 2020