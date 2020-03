¡’Bienvenido a KC’! Alan Pulido volvió a marcar con el Sporting

KANSAS CITY, Estados Unidos.- Un gol más a la cuenta de Alan Pulido dentro de la MLS. El atacante mexicano volvió a ‘mojar’ con el Kansas City, ahora en casa, ante el Dynamo de Houston.

Pulido se hizo presente a los 16 minutos de tiempo corrido. Una vez adentrado al área rival, esperó pacientemente el balón que llegó cómodamente a sus pies para impactarlo de derecha y poner así el 1-0 a favor de los suyos.

Alan Pulido scores his 2nd goal in 2 games.

Worth every penny so far. 🇲🇽 pic.twitter.com/CdSe1VVNjw

— MLS Buzz (@MLS_Buzz) March 8, 2020