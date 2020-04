Borran a Jürgen Damm hasta de la E-League

MONTERREY.- Parece ser que la palabra ‘borrado’ ocupa muchos espacios es el Club Tigres. A pesar de que Jürgen Damm aún pertenezca a la institución, no fue seleccionado para el torneo de FIFA 20 que la Liga MX organizará en este parón debido al COVID-19.

“La verdad yo soy el mejor de todos (jugando FIFA), pero no me seleccionaron, entonces uno acata las órdenes y está para lo que le pidan. No me tocó en esta ocasión, ni modo, esperaremos la oportunidad, pero me hubiera gustado darle una cátedra a los demás”, señaló Damm en entrevista con Fox Sports.

😅 DAMM + AQUINO + GIGNAC y 8 MÁS 😅#AgendaFOXenCasa Jürgen hubiera sido inamovible en Tigres en caso de que lo hubieran dejado jugar la eLiga MX@MonicaArredondo @lmsauret ➡ https://t.co/kXmStn3UOi pic.twitter.com/xrT6r2UlK0 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 9, 2020

El jarocho reconoció que la noticia de los seleccionados por Tigres a la E-League lo agarró desprevenido; además no descartó pedir al club una inclusión de última hora.

“La verdad me faltó insistir un poco más, porque me agarró de sorpresa cuando me dijeron: ‘Ya están los tres candidatos’, pero bueno, esto hablando se puede resolver, hay posibilidad de que entre otro, entonces vamos a ver cómo se desarrolla, hay muchos partidos, a ver si me dan un clásico”, finalizó.

Tigres encarará esta competición virtual con las habilidades de Nahuel Guzmán, Julián Quiñones y Francisco Venegas.

