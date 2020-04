Borran a Renato hasta de la eLigaMX

CIUDAD DE MÉXICO.- A Renato Ibarra no solo lo borraron de las canchas, también de los videojuegos. El escándalo ocasionado por el futbolista no dejó nada contenta a la directiva azulcrema, quien no ve la hora en la cual llegue un equipo y adquiera la carta de su futbolista, quien no tiene cabida en las Águilas.

Con el parón del Clausura 2020, ya van seis jornadas de la eLigaMX y en todas ellas, Giovani Dos Santos, Nicolás Benedetti y Santiago Cáseres no han utilizado para nada al personaje de Renato Ibarra, quien según la columna de El Francotirador de Récord, fue borrado de tajo por las autoridades azulcremas.

Tan mal parado quedó el sudamericano que América no quiere verse involucrado en más escándalos, es por eso que ni en los videojuegos se ha podido ver la participación de Ibarra, quien ha sido sustituido por personajes como los de Andrés Ibargüen o Nicolás Benedetti.

Ibarra cuenta con una buena clasificación numérica, pero ni siquiera eso hará cambiar de opinión al Club América, quien solamente espera una oferta concreta que haga deshacerse del jugador, quien arrastraba varios años siendo titular indiscutible por la pradera derecha.

