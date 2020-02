Brian Fernández relató la pesadilla que vive desde que llegó al Colón de Argentina

SANTA FÉ, Argentina.- Después del cerrar por completo su capítulo en la MLS, Brian Fernández encontró acomodo en la Superliga de Argentina. Fue el Colón de Santa Fe quien depositó su confianza en el atacante, quien tratará de darle un giro gradual a su vida personal.

En una entrevista para TyC Sports, Fernández reveló la complicada situación que vive desde que retornó a Argentina y todo debido a un polémico video en donde calentó los ánimos de los hinchas del Unión de Santa Fe, club con mayúscula rivalidad sobre el Colón.

«Me robaron, por suerte no me pasó nada. Fue en el barrio El Pozo. Fui a buscar una chica y cuando me quise ir, me agarraron. Todo fue porque subí un video diciendo que en Santa Fe mando yo, pero fue un chiste para joder y se lo tomaron muy mal», detalló el sudamericano.

«Me robaron un reloj Rolex y después me tiraron un ladrillo en la camioneta. Decí que mí no me pasó nada. Vinieron y me dijeron: ‘¿vos sos Brian, el que manda en Santa Fe?’. Ahí nomás me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj«, confesó el exRayo del Necaxa.

https://t.co/8WlHDX84kv este negro la boqueo y ahora esta llorando, después hay un video pasando enfrente de la cancha de Union y bardeando. El pez por la boca muere — Joaquín (@KuchenJoa) February 4, 2020

Fernández también declaró que no hizo ninguna denuncia al respecto, pues se encontraba sumamente asustado, a tal grado de que hoy en día siga sin disfrutar su vida cotidiana en aquel barrio argentino.

“El asalto fue a la mañana cuando iba a la práctica. Dejé la camioneta en el hotel y llamé a un amigo. Me asusté un poco, no es fácil estar en esa. No los conocía, pero eran hinchas de Unión porque estaban con camisetas».

«Hoy voy a ir a las 16.00. Me molesta que se digan cosas. No puedo hacer nada y salgo en el diario. Yo pensé que iba a ser fácil pero se me hace muy difícil andar por la calle, el día a día… Los hinchas de Unión me filman para que yo reaccione«, terminó.

Cargando...