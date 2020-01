Brujo Mayor lanzó predicciones a los ‘Cuatro Grandes’

Luego de aquella conferencia de prensa en donde el ‘Brujo Mayor’ sentenció un mal futuro para la Máquina del Cruz Azul, muchas dudas surgieron al respecto del resto de los equipos de mayor convocatoria del futbol mexicano y podría decirse que eso ha quedado más que aclarado.

El peculiar personaje asistió a la cabina de W Radio y adelantó sus pronósticos para los equipos de América, Chivas, Pumas y reiteró el caso del Cruz Azul, conjuntos que ya se alistan para su debut en el Clausura 2020.

Ya en cabina con el Brujo Mayor



Según su lectura, dichos clubes tendrán un año 2020 difícil, pues no vio a ninguno levantando alguno de los títulos que se disputarán, ya se nacionales o internacionales.

“América renovará a Miguel Herrera pero no será campeón e incluso tendrá una temporada complicada. Las Chivas se meterán a la Liguilla pero no serán campeones. El Cruz Azul tendrá un año complicado y seguirá sin ser campeón. Los Pumas no calificarán a la Liguilla”, fueron las palabras del Brujo.

Por otra parte, el esotérico habló de lo que le espera a la Selección Mexicana de Futbol, cuyo 2020 tampoco será de mucho beneficio, tan así que el actual DT, Gerardo Martino, terminará siendo destituido a mediados de año.

Y en cuanto a los futbolistas mexicanos en Europa, el adivinador destacó que Raúl Jiménez continuará en plan grande y cosechando más éxitos.