¡Brutal! Luchador aplicó ‘planchazo’ desde el segundo piso de un centro comercial

LOUISIANA, Estados Unidos.- El circuito independiente de la lucha libre no deja de sorprendernos. Ahora, el encargado de llevarse los aplausos de la multitud fue PJ Hawx, gladiador norteamericano que aplicó una plancha sobre sus rivales, pero no desde la tercera cuerda, sino desde el segundo piso del Esplanade Mall.

Hawx's are known to fly, they just didnt tell you it was off the second story of the mall. 🤼‍♂️🕊 @WildKatSports @LukeHawx504 pic.twitter.com/C8iJNWWrT0

— PJ Hawx (@pj_hawx) February 10, 2020