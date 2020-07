Buscan a ‘Chelito’ Delgado en la Liga de Expansión

SONORA.- Hay posibilidades de ver un posible retorno de César Delgado al futbol mexicano. A pesar de haberse retirado, el ‘Chelito’ no se mantiene lejos del futbol y la emoción que causa el simple hecho de por ponerse los tachones, sigue estando dentro de él.

Durante una entrevista con ESPN, el exjugador del Cruz Azul y de Rayados afirmó que tiene dos propuestas de México en la mesa, aunque también dejó en claro que será algo difícil, considerando los agravios de la pandemia.

“Es mi deseo volver a jugar, he hablado con dos personas, una de la Segunda División, o Liga de Expansión; me han preguntado si tenía la intención de jugar y les dije que sí, pero con esto de la pandemia está muy difícil”, explicó Delgado destacó el argentino.

“Me hablaron dos personas de dos lugares que me interesan, no digo los nombres para no armar más ‘quilombo’. Gaby Pereyra también me preguntó si quería ir a su equipo (Cimarrones) y le dije que iba a pensarlo, que iba a ver cómo estaba el tema de la pandemia. Acá en Argentina está todo parado, no se puede salir del país, pero mi deseo de volver a jugar está, y me llena de alegría de que me están invitando a jugar en México”, añadió.

‘Chelito’ fue conciso al mencionar que si vuelve a jugar profesionalmente no sería por temas de dinero, sino por la alegría que le causa esa profesión que lo llevó a jugar al continente europeo, cuando raspaba su mejor momento futbolístico.

