Cancelan MLB México Series

CIUDAD DE MÉXICO.- México se quedará con las ganas de tener juegos de MLB en el presente año. A través de un comunicado oficial, el beisbol de Grandes Ligas confirmó que la México Series 2020 ha quedado cancelada debido a toda la ola de contagios producidos por la pandemia del Coronavirus.

El nuevo Estadio Alfredo Harp Helú de los Diablos Rojos del México había sido el recinto designado para arropar la serie entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona, misma que se iba a disputar los días 18 y 19 de abril. Sin embargo, ante el retraso de inicio de la temporada 2020 que la MLB se vio obligada a realizar, las máximas autoridades optaron por desaparecer del calendario esta serie que había sido designada para suelo azteca.

Our series in México City has been canceled due to the delayed opening of the 2020 season.

It breaks our heart we won’t be playing in front of the incredible fans in México this year, but health and safety come first.

We promise we'll be back soon. #VamosDbacks https://t.co/YPibmoNbCB

