Carlos Guzmán vs Eric Cantú; así arrancará la E-Liga MX

MÉXICO.- Viernes de Liga MX, pero no presencial, sino virtual. Se trata de la novedosa E-Liga que tiene como intención principal distraer un poco a los futbolistas y aficionados del difícil momento ocasionado por la pandemia del COVID-19.

Esta tarde se jugarán los primeros partidos de jornada 1 y Necaxa y Rayados darán la patada inicial. De un lado estará Carlos Guzmán, lateral de los Rayos, quien comentó para TUDN las expectativas que tiene y el compromiso de sacar la mayor cantidad de resultados favorables posibles.

“Créeme que hay un grado de compromiso. Me han dicho que me tengo que poner las pilas, no puedes perder, etcétera. Sí hay nervios al ser el primer juego, pero nos soltaremos, la idea es poder hacer una buena participación”, manifestó el Campeón del Mundo Sub 17 en Perú 2005.

Por parte de Rayados, Eric Cantú será el encargado de llevar los controles de este primer duelo y señaló sentirse seguro, pero atento y preocupado de que no haya goleadas en televisión nacional.

“Con los compañeros se practica tipo ‘espero que no me goleen en televisión nacional’, pero todo bien, nos vamos a divertir. Mi alineación será una sorpresa, puede que me incluya, hay un equipo muy ofensivo”, señaló el juvenil.

La partida entre hidrocálidos y regiomontanos comenzará este viernes en punto de las 14:00 horas y podrá ser vista por las pantallas de TUDN.

Cargando...