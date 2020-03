Carlos Hernández de TV Azteca dio positivo al Coronavirus

ESPAÑA.- El oleaje de afectados al COVID-19 en suelo europeo cazó a un periodista mexicano, se trata de Carlos Hernández, reportero de Azteca Deportes.

Hernández dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, en donde se dijo haberse sentido mal de salud, cosa que lo llevó a hacerse el test correspondiente a la enfermedad de Wuhan, mismo que resultó positivo.

https://twitter.com/CHERNANDEZ7/status/1243596608987525120

“Amigos twitteros, desafortunadamente tengo #COVID19. Había tenido una señal hace un par de días y parecía que no era nada, me sentí peor y decidí hacerme la prueba. Por fortuna he sido apoyado por la familia y doctores que me han dado mensajes alentadores…” señaló.

El periodista aseguró seguir al pie de la letra el tratamiento impuesto por los médicos para estar de vuelta y cumplir con su trabajo.

“Hay que seguir un tratamiento muy específico, el cual estoy siguiendo con mucho ánimo y con total responsabilidad para estar de vuelta pronto haciendo lo que más me gusta que es hablar de deportes”, finalizó.

