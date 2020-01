Carlos Rodríguez dejó en claro su gusto por el futbol español

Uno de los jóvenes jugadores mexicanos que han llamado la atención últimamente es Carlos Rodríguez. El mediocampista de los Rayados que se ha ganado un puesto titular en el equipo de Antonio Mohamed, quien además ha sabido potencializar sus condiciones en el centro del campo.

El sueño de emigrar a Europa sigue estando en la mente de ‘Charly’, quien de hecho ya tuvo la oportunidad de jugar en el Toledo de la Segunda División Española, no obstante, sus pretensiones son altas y subrayó su deseo de algún día volver al ‘Viejo Continente’.

«El sueño de todo futbolista mexicano es estar en Europa, pero en lo personal desde pequeño me gusta La Liga, no sé si sea por el estilo español de futbol o porque me marcaron el Barcelona y el Real Madrid además del Atlético. Siempre los equipos punteros de ese país me llaman la atención«, confesó Rodríguez a EFE.

Rodríguez es consciente de que algunas ofertas pueden caer sobre él en próximamente, eso si su desempeño en la cancha se mantiene, o bien, sigue en constante ascenso.

«Creo que algunos equipos preguntarán no sólo por mí, sino por varios más de Rayados, el día que llegue una oferta formal, nos darán toda la disposición para que sigamos triunfando, lo tengo claro. No creo que el Monterrey nos detenga o cierre las puertas al sueño que tenemos«, comentó.

Con apenas 21 años de edad, el regio ya se coronó campeón de Liga MX, de Concachampions y ya sabe lo que es jugar un Mundial de Clubes, competición en la cual dejó un gratísimo sabor de boca.