Carlos Salcedo habría llamado ‘muerto de hambre’ a futbolista del Alianza

SAN SALVADOR, El Salvador.- Carlos Salcedo se ha visto envuelto en uno más de los tantos escándalos que ha protagonizado desde su llegada al Club Tigres. Ahora, el zaguero mexicano habría llamado ‘muerto de hambre’ a Oswaldo Blanco, jugador del Alianza encargado de anotar el segundo gol con el cual los Elefantes derrotaron a los Tigres en un partido histórico para la institución salvadoreña.

En zona mixta, el delantero cafetalero confirmó lo anterior, pero se limitó a entrar en detalles y solamente señaló no haberse enganchado con las palabras del ‘Titán’.

“Son cosas extra futbolísticas, que yo no tengo que contestar. Ellos se ve que tienen muy buenos sueldos, me preguntó por ahí, yo no le contesté. Son cosas que pasan, hay jugadores que utilizan eso, pero yo creo en un Dios y él es dueño de la justicia”, dijo Blanco al medio de comunicación, Diario1.

Alianza FC derrotó por primera vez en su historia a un club mexicano dentro de un partido oficial. Lo que sigue es defender su ventaja de 2-1 pero ahora en el Estadio Universitario, casa de los Tigres, con quienes volverán a chocar el próximo miércoles 26 de febrero en la Vuelta de estos Octavos de Final de la Concachampions.

