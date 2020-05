Cáseres y Martinoli encendieron la eLigaMX

MÉXICO.- Si de por sí, la rivalidad entre América y Christian Martinoli ya es grande, ayer, Santiago Cáseres en su duelo ante Santos Laguna de la eLigaMX, se encargó de hacer crecer esa bola de nieve que tanta polémica destapa cada vez que alguna de las dos entidades hace alusión a ella.

Todo comenzó cuando Martinoli se arrrancó en burlas acerca del irregular paso de las Águilas en este torneo virtual, de hecho, advirtió a Cáseres que estuviera preparado para otra caída, esta vez ante los Guerreros.

La respuesta del jugador argentino se dio en los controles y con un contundente 4-2 a su favor, restregó el triunfo al narrador, declarando que su intención por ver perder a los azulcremas se había esfumado.

«Me querías ver perder, pero no te di el gusto. No me fijo yo en las estadísticas, vamos a dar lo mejor y a sumar de a tres», señaló ante las risas de los especialistas.

Don Santiago Cáseres pic.twitter.com/0YwqyhCoe7 — LORD WOLVERHAMPTON (@PapitoRaul_) May 19, 2020

Este triunfo del América los catapulta a los primeros cuatro sitios de la general en donde ya se encuentran con 21 puntos en el bolsillo.

Cargando...