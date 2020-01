‘’Chicharito’’ cree que Chivas peleará por el título en este Clausura 2020

GUADALAJARA, Jalisco.- A su llegada al Los Ángeles para reportarse con en LA Galaxy, Javier Hernández habló en exclusiva para ESPN sobre el equipo donde nació futbolísticamente hablando, las Chivas.

‘’Chicharito’’ aclaró de entrada el eterno amor que le tiene al cuadro ‘rojiblanco’ y aseguró que la directiva no lo busco en más de una ocasión porque respetaron su proceso de formación como futbolista en Europa.

La única ocasión en la que fue buscado por el Guadalajara fue bajo la gestión de Matías Almeyda como director técnico, el ‘’Pelado’’ comprendió a la perfección al máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana por su pasado como futbolista en el Viejo Continente.

«No es que me sorprenda (que Chivas no me haya buscado). Lo veo como una valoración y admiración hacia mí porque respetaron mis procesos, sabían que tenía ese sueño europeo, que fue para mi increíble, que yo lo buscaba y por más que Chivas tuviera situaciones muy complicadas, sabían y entendían. Cuando Almeyda me buscó, él entendió, jugó mucho tiempo en Europa y sabe lo que me representaba»,

De igual manera, Hernández no cree que hace falta en el equipo ya que tienen un gran plantel de jugadores linea por linea. Javier cree que todas las partes de la institución están bien reforzadas, desde jugadores hasta cuerpo técnico y directiva. Esto debido a que en el mercado invernal las Chivas hicieron una inversión importante donde trajeron jugadores como José Juan Macías, Cristian Calderón, Uriel Antuna, José Madueña, José Juan Vázquez, Jesús Angulo, Alexis Peña y Ronaldo Cisneros.

«Son las Chivaláctivas, yo así las veo así. Chivas está muy bien representado en todas las líneas, ningún jugador que estamos fuera hacemos falta a la institución. Van a aspirar al título sin duda y nosotros como aficionados los vamos a apoyar. Están muy bien reforzadas, dirigidas y administradas»

El ex jugador del Manchester United ve al equipo tapatío compitiendo por el título en este torneo Clausura 2020.

Javier Hernández: «Chivas a aspirar al título, sin duda» pic.twitter.com/KZXR3Xdwvm — Enrique González (@kikegd96) January 24,

2020

Javier ha sido la atención de los medios de comunicación a nivel nacional debido a su reciente llegada a la MLS después de su destacada carrera en Europa donde estuvo casi una década en el futbol de alto nivel. Estando en clubes de talla mundial como Real Madrid o el Manchester United. Hoy llega al LA Galaxy con la ilusión de romper récords en la MLS, pero consciente que su retiro se acerca.

Su salida del Sevilla se dio debido a la poca participación que tuvo bajo la dirección técnica de Julen Lopetegui, que prefería alinear a otros jugadores como Luuk de Jong. Hernández externó en su presentación oficial con el Galaxy que su salida fue por este motivo y que no tuvo la posibilidad de volver al futbol mexicano como algunos rumores lo indicaban.

El nacido en Guadalajara, Jalisco competirá por la cima de la MLS contra su compatriota Carlos Vela, jugador estrella del acérrimo rival del Galaxy, Los Angeles Football Club. El atacante del LAFC ya había dicho que le emocionaba la idea de enfrentar a Javier en este clásico.