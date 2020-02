‘Chicharito’ montó su show con escorpión y asistencia en partido amistoso

LOS ANGELES, Estados Unidos.- La magia de Javier Hernández comienza a hacerse presente con el equipo del LA Galaxy. Este sábado, en un duelo de carácter amistoso frente el Chicago Fire, el delantero mexicano tuvo una destacada actuación, interviniendo directamente en el gol del empate definitorio entre estas dos escuadras.

Tras una serie de rebotes dentro del área, ‘Chicharito’ le puso un balón a modo a Sacha Kljestan para anotar el tanto que abrió la cuenta al minuto 53.

.@CH14_ helps @SachaKljestan get his first #LAGalaxy goal 🙌 pic.twitter.com/HhhbfdjGNZ

— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 23, 2020