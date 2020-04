Chikungunya evito que Jordan Sierra fichara con Manchester City

MONTERREY.- Interesante confesión la hecha por Jordan Sierra, mediocampista de Tigres que en una entrevista para Ecuagol TV, confirmó que estuvo cerca de fichar con el Manchester City, pero a causa de un problema de salud con la Chikungunya, la ilusión se desvaneció.

“El traspaso a Holanda yo lo vi en todas las redes sociales y nunca me llegó algo así verdadero. Lo que te puedo decir que sí fue verdadero fue lo del Manchester City, incluso ellos vinieron, cenaron conmigo, junto con mi agente, estuvieron ahí (en Ecuador), me iban a ver jugar y en ese entonces me había dado tipo chikungunya que andaba en ese entonces y yo no podía jugar, pero lo que sí te puedo decir es que sí estuve con los del Manchester City”, narró Sierra.

🎙️ Jordan Sierra: "El traspaso a Holanda nunca me llegó, lo que sí fue verdadero una la propuesta de Manchester City, incluso vinieron y cenaron conmigo". Escucha la entrevista completa en https://t.co/LHbTqbya09 pic.twitter.com/1MHKsoPkx2 — Ecuagol (@ECUAGOL) April 27, 2020

La chikungunya es una enfermedad viral que es transmitida a los humanos mediante los piquetes de zancudos o mosquitos. En Sudamérica hubo una gran cantidad de casos y Ecuador reportó más de 10 mil casos, entre ellos Jordan Sierra.

Frustrado su pase a Inglaterra, Sierra logró llegar a la Liga MX en el Clausura 2018. Jugó para Lobos BUAP, después destacó notablemente en Querétaro y hoy en día participa en los Tigres de la UANL, en donde se ha ido consolidando como titular poco a poco.

Cargando...