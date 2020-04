Chivas adeuda medalla de Campeón a José Juan Macías

GUADALAJARA.- Fuerte revelación la hecha por José Juan Macías a través de una entrevista hecha por el propio Deportivo Guadalajara, en donde mencionó que aún no cuenta con su medalla de Campeón Sub-20 correspondiente al Apertura 2018 que logró ante los Esmeraldas del León.

«Aquí tengo mis medallas. Con la Sub 20 jamás me dieron esa medalla del campeonato, me la quedaron a deber. Fue justo cuando me fui a León y no pude jugarla. La Final fue Chivas contra León», dijo el delantero.

Aquella mencionada final Chivas se impuso 2-0 a los Panzas Verdes por marcador de 2-0 global, de hecho, Macías participó en siete partidos de la fase regular y dos de Liguilla, pero se mudó al Club León mediante un préstamo, mismo que resultó ser de mucho beneficio para él y para su nuevo equipo.

Les dejaré la rutina en un rato más! Espérenla a partir de mañana todos los días a las 9 am. #JJchallenge 🔴⚪️ pic.twitter.com/tTdk4ZKoAz — JJ MACIAS (@JJMacias9) March 19, 2020

Macías regresó a Chivas para este Clausura 2020, es titular indiscutible y poco a poco se ha ido adaptando a la idea de Luis Fernando Tena, quien dejó al Rebaño en zona de Fiesta Grande hasta antes de la suspensión de la Liga MX.

