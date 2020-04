Chivas y su André; el futbolista francés que milita en Guadalajara

GUADALAJARA.- El equipo de Chivas Sub-20 tiene en su plantilla a un jugador que ha llamado poderosamente la atención de los aficionados por su segunda nacionalidad, pues por sorprendente que parezca, el guardameta es de origen francés, tierra en la que vivió los primeros dos años de su vida.

Su nombre es Víctor André Alcaráz Díaz y dio una entrevista para el Deportivo Guadalajara, a quien relató su historia y la de sus padres, quienes son de sangre mexicana, pero que durante un tiempo vivieron en Francia.

“Mis papás estaban estudiando allá (en Francia), ya estaban casados, son científicos catedráticos universitarios, mi papá estaba en el doctorado y mi mamá en la maestría, vivieron siete u ocho años ahí, yo nací allá, estuve como dos años y medio y después nos vinimos a México», reveló el juvenil.

Alcaráz dejó en claro que su corazón es rojiblanco, pues desde que pisó tierras aztecas logró identificarse con las Chivas, club que su padre siempre ha seguido.

«Siempre le he ido a Chivas, toda mi familia es Chiva, recuerdo cuando mi papá me llevaba al Estadio Jalisco a verlos, era una sensación increíble, es de los momentos más padres de mi vida porque la primera vez que me llevó al estadio se me quedó grabado lo que significa Chivas, ver a la afición, como vivían el partido, cómo se emocionaban, me encantó, se siente que perteneces al equipo cuando entras al estadio. La familia de mi papá le va a Chivas, la de mi mamá le va al Santos porque son de La Comarca”, sentenció.

El portero nació específicamente en Languedoc-Roussillon, Francia, el 8 de enero del año 2000, pero dentro de la institución tapatía se encuentra registrado como futbolista mexicano, algo que es de suponerse, pues por tradición, Chivas es el único club de la Liga MX en participar con puro talento nacional, situación que le ha dado un sello propio y diferente al de todos los demás equipos.

