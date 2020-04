Christian Martinoli le recetó ‘impacto poderoso’ a Carlos Aguilar

MÉXICO.- Hasta hace no mucho tiempo, Televisión Azteca contaba con un par de voces privilegiadas ligadas al deporte. Por un lado estaba (y sigue estando) Christian Martinoli, quien es considerado como uno de los mejores relatores de futbol; del otro teníamos a Carlos Aguilar en el área de boxeo y lucha libre, pero éste último decidió abandonar dicha empresa y firmar con la ‘competencia’, con TUDN.

En una entrevista con Récord, Martinoli reveló que Aguilar le había comentado sobre la propuesta que la televisora de Chapultepec le había hecho. Al mismo tiempo, le recomendó que no se fuera, pero el ‘Zar’ terminó desechando la opinión de Christian.

«(Carlos Aguilar) me comentó cuatro meses antes sobre la posibilidad, le dije que no se fuera, y que si se iba no se fuera mal, y se fue mal. Cometió el peor error de su carrera (…) No se fue por dinero, se fue por fama”, reveló el comunicador.

Otra de las cosas que destacaron en la charla fue la eliminación del apodo ‘El Zar del Boxeo’ que Martinoli le dio a Carlos Aguilar.

«Yo no me siento capacitado para narrar otro deporte, yo no me atrevería. Él decidió dejar de ser el ‘Zar del Boxeo'», dijo.

Recordemos que Aguilar ya no solo se desempeña como narrador de boxeo, sino también de futbol, tan es así que ha sido escuchado en varios partidos de la Liga MX transmitidos por TUDN.

