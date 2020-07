Christian Martinoli relató la vez que casi es golpeado por Ricardo Peláez

MÉXICO.- La carrera periodística de Christian Martinoli le ha traído ciertas disputas, la más recordada es aquella en donde Miguel Herrera le alcanzó a tirar un golpe, pero existe otra bastante parecida con Ricardo Peláez, actual Director Deportivo de Chivas.

En entrevista con ESPN, el elemento estelar de Azteca Deportes recordó algunos de los ataques sufridos con gente del futbol e hizo hincapié en el protagonizado con Peláez, personaje que en el 2006 laboraba como analista de Televisa Deportes y que alguna vez se equivocó al decir la palabra “rompido”.

En su alojamiento en la Copa del Mundo de Alemania, Martinoli señaló que compartió hotel con elementos de Televisa, entre ellos ‘Richie’, quien al verlo se le fue y le pidió que dejara atrás el tema que ocasionó las burlas hacia su persona.

“Vino Peláez, de entrada agresivo, pero correcto en su lenguaje y me dijo: “Te pido por favor que ya te dejes de meter conmigo en ese tema, te lo advierto”, yo le dije: “Pégale a los libros”, dijo Martinoli. Peláez habría amenazado a Christian diciéndole que la iba a “romper su madre”, y el narrador contestó: “pégale a los libros”.

“Regresa enervado a insultarme y a decirme cosas de mi jefa y de mí, no sé qué más. Se puso mal, nunca con un tema de agresión física, pero sí se puso bastante denso y me dijo que él había metido goles en los mundiales y que yo era un muerto de hambre. (Le contesté) ‘soy un muerto de hambre, pero en este negocio no existes’, nos empezamos a pelear”, confesó.

Al quite entraron personajes como Carlos Bianchi, Gabriel Batistuta, Enrique ‘Perro’ Bermúdez, Javier Alarcón, ‘Zague’ y también Juan Pablo Fernández, quienes detuvieron la confrontación.

