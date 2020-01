Confía Meza en ver al mejor Monterrey lo más pronto posible

Por: Felipe Galindo.

Tras no tener una pretemporada para planear este Clausura 2020, Maximiliano Meza, quien vive su mejor momento desde su llegada al club, mencionó que está muy cerca de volver a ver a ese equipo que afición y plantel quieren.

“Creo que muy cerca de ver el Monterrey que queremos ver, solo es tratar de detallar o recalcar cosas que hicimos el semestre pasado”, comentó el argentino.

Maxi está en el mejor momento desde su estancia en Monterrey, y es por eso que busca ser lo más regular que se pueda para estar en un nivel que ayude al equipo.

“El tratar de ser regular, por ahí me cuesta mucho de visitante, la adaptación a otros lugares, canchas, y de local siempre me he sentido bien, para ser titular hay que tener regularidad en el rendimiento para que se encuentre un equipo” señaló el argentino.

Los Rayados tratarán de conseguir su primera victoria del presente torneo en contra de los Gallos del Querétaro mañana en el Estadio BBVA.

Cargando...