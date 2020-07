Confirmado el equipo de la MLS que busca a Vincent Janssen

ESTADOS UNIDOS.- La Major League Soccer vuelve a la carga por otro jugador militante en la Liga MX, ahora es por el europeo Vincent Janssen, quien juega para los Rayados del Monterrey.

Desde la mañana de este martes el rumor de una posible salida del ‘Toro’ apareció y hace algunos minutos, el reportero de TUDN, Diego Armando Medina aseguró que, en efecto, buscan al holandés en la Unión Americana, puntualmente el Austin FC, quien debutará en la MLS el próximo año.

Sí hay algo con Vincent Janssen ¡LO ESTÁN SEDUCIENDO! @Rayados es claro: -NO ESTÁ EN VENTA-

De acuerdo con el comunicador regiomontano, el club de Texas estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del holandés, la cual está tasada entre 18 y 20 millones de dólares.

Janssen se encuentra a gusto en Monterrey, sin embargo, no es titular en el equipo de Antonio Mohamed y en la mayoría de las ocasiones ha tenido que arrancar los duelos desde la tribuna, como suplente de Rogelio Funes Mori.

Recientemente, el Austin adquirió los servicios del delantero paraguayo, Rodney Redes, quien a su vez se apuntó como el primer refuerzo en la historia de esta franquicia que buscará debutar en grande la próxima temporada 2021.

#LISTOS.

Welcome Rodney Redes, our first signing.

https://t.co/6VmtpvyKc1 | #AustinFC | @MLS pic.twitter.com/HOCE2xGu1r

— Austin FC (@AustinFC) July 6, 2020