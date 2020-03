Continúa la novela; Jürgen Damm le respondió a Miguel Ángel Garza

MONTERREY, México.- Los dimes y diretes entre el Club Tigres y Jürgen Damm continúan dándose. Esta mañana, el Presidente felino, Miguel Ángel Garza, bendijo al jugador en sus próximos retos y lo sentenció de haberse bajado del barco de Tigres.

Damm no se quedó callado y con el paso de las horas se pudo ver una respuesta a un tweet publicado por San Cadilla Norte, argumentando que él nunca se ha bajado del barco.

Otro de los dardos que el veracruzano le mandó a Tigres fue una señalización hacia la pasada conferencia de prensa previo al partido ante Alianza de El Salvador, en donde Jürgen confirmó que estaría viviendo su última temporada de Auriazul, algo que tenía planeado revelar hasta el final de torneo y no a mediación, como fue el caso.

Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación. Sigo en el 🛳🐯 https://t.co/XzBCwpKW9M

