Copa GNP: ¿Quiénes originaron la riña entre Cruz Azul y Tigres?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de caer en tanda de penales y resultar eliminados de la Copa GNP por México, algunos jugadores de Tigres se vieron frustrados y rápidamente buscaron encararse con varios elementos del Cruz Azul, pues sentían que se estaban burlando de ellos durante la derrota.

En los videos fue muy claro apreciar como Guido Pizarro le reclamó algo al técnico Robert Dante Siboldi, el origen del problema no estaba muy claro, pero gracias a uno de los reporteros de cancha que estuvo en el Estadio Olímpico Universitario, por fin se supo lo que en realidad pasó.

De acuerdo con la versión de Julio Ibáñez de TUDN, durante la tanda de penales, Nahuel Guzmán trató de desconcentrar a los jugadores de la Máquina de todas las formas posibles. Esto no cayó en gracia de Robert Dante Siboldi, quien le gritó al ‘Patón’, “Por qué no mejor te callas el ort*”.

Les cuento que sucedió para que comenzara la “bronca” en el Azul vs Tigres.

Durante los penales Nahuel le estaba hablando a los tiradores,Siboldi desde la banca le gritó “porque no mejor te callas el orto” y por eso el Tuca, furioso le gritó al dt de la máquina que no se metiera.

— Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) July 16, 2020