Coronavirus: Australia pidió a China transparencia al respecto

AUSTRALIA.- La relación entre Australia y China no vive sus mejores momentos. Con el coronavirus esparcido por todo el mundo, el gobierno australiano pidió a su homónimo chino ser más transparente con la información de la enfermedad naciente en una de sus ciudades, Wuhan.

El que se hayan originado dudas referentes a un posible daño intencionado por parte de su país no cayó bien en Cheng Jingye, embajador de China en Australia que habló en plural y no descartó un posible boicot a ciertos productos de origen australiano.

“La sociedad china está frustrada y se siente decepcionada por lo que está haciendo Australia. Si esto va a ir a peor, la gente va a plantearse si vale la pena acudir a un país que no es tan amigable con China como parece; quizá se planteen por qué deben beber el vino australiano o comer su carne”, dijo el mandatario en una entrevista para The Australian Financial Review.

Cabe señalar que esta no es la primera vez y tampoco el primer país que piden a China ser más abiertos en el tema, pues en su momento Estados Unidos hizo lo propio.

Mientas tanto, en Australia ya se plantea abrir una investigación internacional, esto después de las palabras emitidas por Scott Morrison, primer ministro australiano que se mostró a favor de la iniciativa.

