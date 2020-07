Coronavirus: Confía Nicolás Sánchez en las autoridades de Salud

MONTERREY.- En estas épocas de coronavirus, el mundo del futbol ha arrojado a dos tipos de personas: las que se dicen dispuestas a regresar a sus actividades sin importar cuantas medidas de seguridad se tomen, y los que aun así, temen por su salud y la de los suyos.

Nicolás Sánchez, defensa de Rayados, pertenece al primer tipo y defendió su postura al comentar que no se fía de cualquier versión para alimentarse de información al respecto de la pandemia, pues solo lo hace de lo que los especialistas en la materia externan.

“Yo personalmente puedo decir ‘tengo miedo y me quedo en mi casa’ pero yo elijo no tener miedo, elijo ser cuidadoso y elijo confiar en la gente que sabe. Yo lamentablemente no puedo escucharte a vos y a cualquier periodista, a cualquier dirigente, escucho a la gente que sabe y acato órdenes de la gente que sabe”, dijo el argentino en rueda de prensa.

“Entiendo que Club acata órdenes de la gente que sabe, la Liga también, entonces nos apoyamos en ello, en la gente que entiende el tema nos dio el OK y el aval para volver a entrenar para que comienza la Liga”, añadió.

🎙 | «Yo elijo no tener miedo y elijo cuidarme, acato ordenes de la gente que sabe, nos apoyamos en quién entiende del tema.» @NicoGabSanchez#ComentarioRayado 🗣#75AñosRayados 🔵⚪ pic.twitter.com/sGY3HcA32a — Rayados (desde 🏡) (@Rayados) July 23, 2020

El defensa goleador reafirmó su confianza hacia las autoridades, destacando que él y sus compañeros también tiene que poner de su parte para sobrevivir en esta nueva normalidad.

“Nosotros confiamos en la gente que está preparada para esto en los organismos de salud, de la Liga, del Club y seguimos creyendo en eso. No quiere decir que no tengamos que hacer un esfuerzo por seguir manteniendo todos los protocolos los cuidados volver a entrenar y empezamos a descuidarnos, qué es lo normal, lamentablemente, que cuando las cosas van bien empiezas a relajarte”, apuntó.

Monterrey arrancará su travesía en el Guardianes 2020 ante los Diablos Rojos del Toluca el próximo domingo 26 de julio desde el Estadio BBVA.

Cargando...