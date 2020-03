Coronavirus entregó al Once Deportivo su primer título de la historia

EL SALVADOR.- Tras haber notificado que la Primera División y todas las demás categorías que componen al futbol salvadoreño se habían cancelado a causa del brote del COVID-19, la decisión de hacer campeones a los diferentes primeros lugares momentáneos de cada competencia se interpuso sobre todas las cosas y el Once Deportivo Fútbol Club terminó siendo el beneficiado tras liderar la tabla general de la Liga Pepsi con 20 puntos en once fechas transcurridas.

ONCE DEPORTIVO CAMPEÓN CLAUSURA '20 pic.twitter.com/rQQbSweANa — FL Sports ⚽️🔥 (@flsports1) March 20, 2020

Gracias a este decreto del Comité Ejecutivo de FESFUT, dicho conjunto perteneciente a la ciudad de Ahuachapán se alzó con el título del Clausura 2020, mismo que presume ser el primero de sus siete meses de historia.

El Once Deportivo es un club de reciente nacimiento. Fue fundado el 20 de agosto del 2019 gracias a la compra del Pasaquina FC, quien se vio forzado a vender su franquicia a causa de problemas económicos.

Cabe destacar que el Once es una institución no del todo nueva, pues antes de ellos existió el Club Deportivo Once Municipal, equipo que desapareció en el 2018 a causa de una crisis económica. Sin embargo, aquel equipo extinto logró dos títulos en sus 74 años de historia, el primero en la temporada 1948 y el segundo en el Apertura 2006.

Ahora, con nuevo nombre, pero radicando en la misma ciudad, este club ha comenzado con el pie derecho su historia, ganando su primer campeonato gracias a la pandemia del Coronavirus, quien podría dar más títulos en las próximas semanas, sobre todo en Europa, en donde algunas Ligas se encuentran paradas hasta nuevo aviso.

