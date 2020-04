Coronavirus: Las nuevas reglas de Nuevo León en cuestión de movilidad

NUEVO LEÓN.- Las medidas para afrontar la pandemia del COVID-19 continúan creciendo en Nuevo León, estado de la República que ahora ha hecho modificaciones en cuanto al transporte urbano se refiere.

Noé Chávez, Director de la Agencia de Transporte y Validad de dicho estado, indicó que el Metro, Transmetro, las Rutas Urbanas, suburbanas y Exprés, ahora trabajarán de lunes a viernes en dos horarios; sábado un solo horario el domingo habrá suspensión total de servicio de transporte público.

🔴 #EnVivo

Actualización de los casos COVID-19 en Nuevo León.https://t.co/vAWKdFjPns — Gobierno Nuevo León (@nuevoleon) April 25, 2020

El Metro funcionará de lunes a viernes de las 5:00 AM a las 9:00 AM. Después volverá a abrirse a las 4:00 PM y su última salida será a las 9:00 PM. En tanto, el sábado estará disponible de 5:00 AM a 4:00 PM. Estas medidas también aplicarán para el Transmetro.

En cuanto a taxis y vehículos de servicio de aplicación digital solamente operarán en temas de emergencia y bajo estas medidas de salud:

-Vehículo en total higiene.

-Al iniciar y terminar cada vuelta deberán de limpiar la unidad.

-Uso de tapabocas obligatorio para conductor y usuario.

-Pasajeros solamente en la parte trasera del auto.

-Solamente dos pasajeros como máximo.

Al día de hoy, Nuevo León registra 604 casos positivos de coronavirus y 10 muertes. 72 más se mantienen sospechosos.

Cargando...