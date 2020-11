Crece el rumor: ¿Miguel Herrera se va a Colombia?

COLOMBIA.- El nombre de Miguel Ernesto Herrera sigue rondando por Colombia y es que dicha selección de futbol no está contenta con el desempeño del actual estratega Carlos Queiroz, quien podría ser despedido si sigue acumulando derrotas en esta etapa clasificatoria rumbo a Qatar 2022.

De acuerdo con el portal Mediotiempo, este rumor que involucra al entrenador mexicano se hace cada vez más grande, tanto, que en el seno del América ven latente dicha posibilidad.

Recordemos que hace un par de días el propio ‘Piojo’ fue cuestionado al respecto y comentó que le agrada la idea, aunque por el momento no tenga ningún tipo de comunicación con gente de Sudamérica.

«A mí no me han dicho nada. Me gusta, me agrada que mi nombre esté en una selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores. A mí no me ha contactado nadie, sigo concentrado al 100 por ciento con el América”, dijo a TUDN.

Este no es el único rumor que se ha soltado en el entorno de Herrera, quien semanas atrás también era puesto como una alternativa en el equipo del LA Galaxy, pero esto nunca tomó forma y menos fortaleza, cosa que parece, sí estaría haciéndolo la Federación Colombiana de Futbol.

Cargando...