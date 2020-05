Critican a futbolistas mexicanos y sus cubrebocas

ESTADOS UNIDOS.- El uso del cubrebocas se ha vuelto algo habitual y podría decirse que hasta exigente en la lucha contra el coronavirus.

En el mundo del futbol no es la excepción y muchos jugadores han aprovechado su alcance en redes sociales para presumir que siguen al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades médicas, sin embargo, hay un par de elementos que militan en la MLS que en lugar de recibir los aplausos, se llevaron las críticas de la afición mexicana.

Se trata de Alan Pulido, del Sporting Kansas City y Rodolfo Pizarro, del Inter Miami; ambos postearon una fotografía utilizando un cubrebocas marca Louis Vuitton, cuyo precio es de aproximadamente 2 mil 800 pesos.

Nacos con dinero || Verdaderos millonarios. pic.twitter.com/ZZVCOG4giW — Tio Faitelson ®️ (@PutazoFaitelson) May 15, 2020

Las imágenes causaron controversia, pues hace un par de días los jugadores de LaLiga de España que regresaron a sus entrenamientos fueron vistos portando cubrebocas convencionales, de los que no suelen rebasan los 30 pesos. Figuras de la talla de Lionel Messi y Luis Suárez eran tan solo algunos de los tantos que llegaron a sus respectivas instalaciones de entrenamiento portando dicha prenda facial.

Hay niveles; Humildad, empatía y sensatez.

Vs

Arrogancia, presunción y narcisismo Bueeee y en lo futbolístico, los de abajo están a años luz, años luz de los de arriba. Sí, años luz @alanpulido @Rpizarrot pic.twitter.com/XxXSveTqYv — Chepo Orozco (@ChepOrozco) May 15, 2020

Al ver las críticas, Alan Pulido salió en su defensa y le contestó a un usuario en Twitter que le escribió: «Bien orgulloso de ser naco». El delantero tamaulipeco replicó: «No es orgullo, Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño. Saludos y Dios te bendiga».

No es orgullo, Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño 🤷🏻‍♂️😖🤢 saludos y DTB🙏🏻 https://t.co/RrLxskkhgj — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) May 15, 2020

