Critican a Marion Reimers en el regreso de la Bundesliga

MÉXICO.- Regresó la Bundesliga y la mayoría de los ojos estuvieron puestos en un partido en específico, el Borussia Dortmund-Schalke 04.

El encuentro fue transmitido por Fox Sports, sin embargo, los televidentes de inmediato expusieron sus quejas por redes sociales cuando se enteraron que la encargada de llevar la narración del partido sería Marion Reimers.

— Linaje Águila ® | comunidad americanista (@linajeaguila) May 16, 2020

— soy eÁguila en cuarentena 🦅 🙋🏻‍♂️ 🤣 (@01wili) May 16, 2020

No me lo tomen a mal, realmente me encanta que se le de oportunidad al talento femenil en transmisiones deportivas.

Dicho esto, qué mala es Marion Reimers narrando, no transmite ni emoción, ni pasión, es malísima.

— ʀɪᴠᴇʀᴇᴛᴛɪ (@MarioRiveretti) May 16, 2020