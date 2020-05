Cuestión de horas para que Monarcas oficialice su mudanza a Mazatlán

MORELIA.- La pelota dejará de rodar en el Estadio Morelos a partir del siguiente Apertura 2020 y eso le abriría las puertas a la ciudad de Mazatlán, quien estrenaría su nuevo estadio tan pronto como el siguiente torneo.

De acuerdo con el periodista, David Medrano, entre hoy lunes y mañana martes deberá de anunciarse la salida de Monarcas Morelia de la Liga MX y al mismo tiempo el nacimiento de una nueva franquicia que al parecer se llamarían Delfines de Mazatlán.

«La mudanza de Monarcas de Morelia a Mazatlán es un hecho. Del martes no pasa que se haga oficial«, dijo el comunicador durante el programa ‘Marcaje Personal’.

Medrano fue muy claro y apuntó que la razón más fuerte de esta noticia que entristeció a los aficionados rojiamarillos provino ante la falta de interés que los empresarios locales pusieron en el club, caso que ha sucedido con varios equipos anteriormente, como Atlas o Querétaro.

A pesar de que Monarcas sí se aceró a estas grandes cadenas empresariales, el interés no fue mutuo y siguió ligado a TV Azteca.

“Si las empresas locales no se integran, no se agregan… ¿por qué Atlas ha cambiado en 10 años tres veces de dueño? ¿por qué Querétaro ya perdimos la cuenta de cuántas veces cambió de dueño? ¿por qué León hasta que llegó Grupo Pachuca empezó a ver la luz? El tema económico es fundamental en el futbol, y si las empresas regionales no empiezan a apoyar estos proyectos, pueden replicar este tipo de casos como el de Monarcas», comentó Medrano.

