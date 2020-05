‘Cuidado con la MLS’: José Guadalupe Cruz

MÉXICO.- Ya lo dijo ‘El Profe’ Cruz. El estratega mexicano cedió una entrevista para Marca Claro, en donde aseguró que las distancias entre la Liga MX y la MLS ya se están acortando, tan es así que en las últimas ediciones de la Concachampions, algunos clubes estadounidenses se han estado metiendo a lugares importantes de la competencia.

«El futbol está evolucionado como todas las áreas, la MLS está preparándose muy bien, que ya está compitiendo en Semifinales, está disputando Finales de la Concacaf y antes, las Finales eran entre mexicanos y por descartado, el que iba al Mundial de Clubes a representar a la Concacaf era un mexicano. Una sola ocasión no hemos ido, fue el Saprissa, todos los demás años fueron mexicanos”, declaró el experimentado entrenador.

Cruz advirtió que las inversiones de la MLS son muy interesantes, pues ya no son una Liga para “despedir carreras”, sino para empezarlas, factor que estaría presente en una hipotética Liga Norteamericana.

«Cuidado con la MLS porque ahora ellos están invirtiendo muy fuerte, no sólo traen jugadores en vías de retiro, invierten en talentos jóvenes, en jugadores potencialmente que pueden ir a Europa o que vienen de Europa todavía en plenitud de facultades a Norteamérica. No me gustaría ese escenario, no quiero que vaya a suceder, pero dependerá mucho de ver cuáles son las directrices de las líneas que se marquen para esta nueva liga que vendría a sustituir al Ascenso», comentó

‘El Profe’ Cruz pasó a la historia del Atlante por ser el último técnico en entregarle un título de Liga (Apertura 2007). Además, sus buenos trabajos en equipos como Jaguares y Atlas han hecho que siga siendo un hombre solicitado por equipos de Liga, como de Ascenso MX.

