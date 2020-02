Damm agradeció a Ferretti aunque se sienta en deuda con él.

Por: Felipe Galindo.

Tras declarar que su salida de la institución auriazul será el próximo junio y que no renovará contrato, Jürgen Damm agradece a Ricardo Ferretti por las oportunidades que le brindó, a pesar de las lesiones pero explicó que se siente en deuda con el técnico felino.

“Siempre lo he declarado, Ferretti siempre me ha brindado la oportunidad, me han dirigido Osorio, Diego, Herrera, Meza, pero Tuca ha sido el mejor” mencionó.

“Siempre voy a estar agradecido con el, aunque personalmente me sienta en deuda porque las oportunidades que me brindó, casi no las aproveché”, finalizó el jugador mexicano, quien se encontraba al borde de las lágrimas.

Ahora, el jugador de 27 años deberá de poner todo lo de su futuro a un lado y concentrarse en los Octavos de Final de la Concachampions.

