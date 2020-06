Daniel Guzmán confesó haberse ‘puesto los guantes’ con Christian Benítez

TORREÓN.- Es muy conocido que Daniel Guzmán es uno de los técnicos con mayor capacidad motivacional de los últimos años dentro del futbol mexicano. Ese talento lo explotó en Santos, club a quien salvó del descenso y lo llevó hasta el título del Clausura 2008.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas para ‘El Travieso’, quien confesó a TUDN que un día se encontró con rebelde Christian Benítez que se negó a entrenar. Al escuchar esto, Guzmán intentó arreglarlo de una forma y el ecuatoriano propuso que fuese a una pelea a golpes, algo que sucedió.

«Llegué a un entrenamiento e hice las indicaciones después de un partido, y en Paz Descanse y Dios lo tenga en su Santa Gloria, Chucho Benítez me dijo que no quería entrenar, y yo pensé que estaba bromeando porque era un tipo ‘bromeador’. Yo le dije ‘vas a entrenar’ y él me dijo pues ‘no entreno’ y nos agarramos en medio del grupo. Le pregunté ‘cómo lo arreglamos’ y él me dijo que a ‘golpes’.

«Al otro día nos subimos al ‘cuadrilátero’, para no hacer el cuento largo, le tiré dos golpes de ‘Canelo’ que lo conectaron bien, pero mi ‘Negrito’, en Paz Descanse, me puso un tunda y me rompió una costilla, pero la verdad todo muy sano, no lo quería golpear porque si no me corrían del club, pero al final eran cosas que unían al grupo», confesó.

La última línea fue muy mencionada por Guzmán, quien recordó varios sucesos en su etapa como DT de los Guerreros, con quien ha logrado su mejor desempeño profesional.

