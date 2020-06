Danilinho le mienta la madre al ‘Tuca’ Ferretti

BRASIL.- Un polémico video en vivo grabado por Danilo Verón ha sucumbido las redes sociales en las más recientes horas. En él se pude ver al exjugador de Tigres en estado de ebriedad, recordando algunas anécdotas cuando vistió la playera auriazul.

Pero sin duda alguna, lo que más sorprendió fue el insulto que Danilinho le lanzó a Ricardo Ferretti, técnico de los felinos quien lo dirigió en el Apertura 2011, cuando lograron el título número tres de la institución contra Santos Laguna.

“Yo soy ching**, ped* yo llegué a las 11 y media de la noche del viernes para jugar el sábado ¿y salimos campeones o no? Que ching** a su mad** el Tuca, grábeme, eso es bueno”, declaró el brasileño.

Otro que salió raspado fue Miguel Ángel Garza, expresidente del cuadro auriazul al cual Verón confesó haberle pedido una oportunidad de regresar, la cual resultó fallida.

“Miguel no era nada, ahora es presidente, Le pido una oportunidad para ir a Tigres y no me contesta, ¿por qué? porque no es hombre», señaló.

Por último, Danilinho se quitó el sombrero con tres figuras del futbol regiomontano, una de ellas el máximo goleador de Tigres, André-Pierre Ggnac.

“Gignac es ching**, el crack del futbol mexicano, tiene que ganar todo lo que tiene que ganar, me quito el sombrero es un fenómeno, el Chupete Suazo de Monterrey también, Funes Mori también, son buenos, yo me salí de Tigres por pende*****.”, terminó.

