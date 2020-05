Darío Benedetto recordó el insulto que le lanzó una ancianita

FRANCIA.- A través de una dinámica de preguntas y respuestas, el delantero del Olympique de Marsella, Darío Benedetto, recordó el insulto más creativo que ha recibido y no dudó al mencionar uno muy singular recibido cuando jugó en la Liga MX.

‘El Pipa’ narró que la persona de la cual provino el insulto fue una mujer de la tercera edad, quien lo engañó con un falso saludo para después lanzarle el troll.

https://twitter.com/OM_Espanol/status/1258118160093454341

“El mejor quizá no fue pero sí el más creativo creo yo. Una señora mayor se me acerca, me estira la mano pidiendo que la salude, yo voy como tonto no, le acercó la mano y le digo saludos y me dice: salúdame a tu pu… madre y yo digo vámonos”, remembró.

Benedetto llegó a Xolos de Tijuana en el añ0 2013 y dos años después pasó al América. En los tres años jugados en suelo azteca logró contabilizar 49 goles, además fue bicampeón de Concachampions con las Águilas.

