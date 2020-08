David Medrano pudo ser Auxiliar Técnico de Ricardo La Volpe

MÉXICO.- Uno de los periodistas deportivos más respetados de México es, sin duda, David Medrano Félix, actual analista de TV Aztecay columnista del diario Récord.

Recientemente, Medrano sostuvo una charla de colegas con Javier Alarcón, quien lo cuestionó acerca de si le han ofrecido trabajo en algunos clubes, puesto que suele ver el futbol desde una perspectiva diferente a la de muchas otras personas. El periodista afirmó que sí, y no solo clubes, sino hasta la mismísima Selección Mexicana, cuando ésta era dirigida por Ricardo La Volpe.

«Me han ofrecido trabajar en equipos, pero he dicho que no. Lo que más me movió el piso fue en 2006 con Selección, Ricardo La Volpe quería sí o sí que me uniera a su equipo para el Mundial de 2006, pero le decía ‘yo quiero ser periodista toda la vida, es lo que me gusta’. El tiempo me demostró que tomé la decisión correcta», confesó el zacatecano.

Cabe decir que a ese mismo Mundial de Alemania 2006 el que sí asistió como Auxiliar Técnico de Ricardo La Volpe, fue Jorge Campos, compañero y amigo de Medrano y actual analista en la televisora de Ajusco.

