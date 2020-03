Demandan a Tigres ante la FIFA

CÓRDOBA, Argentina.- El Club Tigres de la Liga MX ha recibido una demanda del Belgrano argentino, club que hace casi cinco años le vendió a Lucas Zelarayán, jugador que ahora milita en el Columbus Crew de la MLS.

